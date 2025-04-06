محمد قاسم: الأحداث العسكرية تُشير إلى إمكانية حدوث حرب كبرى

قال الإعلامي محمد قاسم، إن الأحداث الإقليمية والعالمية أثرت بصورة مباشرة على مصر بصور متعددة، ولكن القيادة السياسية المصرية لعبت دورًا رياديًا من أجل الحفاظ على أمن وسلامة واستقرار الوطن.

وأضاف "قاسم"، خلال تقديمه برنامج "ولاد البلد"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن العالم بأسره يشهد حالة تصعيد للأحداث العسكرية بوجه عام، وبشكل لافت للانتباه، وكأننا على وشك حرب كبرى، مشيرًا إلى أن مصر تحتل مكانة كبرى إقليميا وعالميًا، وهناك تحديات تواجه الدولة المصرية من كافة الاتجاهات سواء الأزمة السودانية أو الليبية أو الفلسطينية.

ولفت إلى أن روسيا كانت دولة حليفة لمصر وكان هناك اتفاقيات استراتيجية بين القاهرة وموسكو، ولكن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت سلبًا على تنفيذ العديد من الاتفاقيات بين البلدين.