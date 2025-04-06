“تعليم الشرقية” تبحث إلغاء الفترة المسائية في المدارس

عقد محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اجتماعًا موسعًا مع 300 مدير مدرسة إعدادية من إدارات فاقوس، الحسينية، الصالحية، ومنشأة أبو عمر، بحضور قيادات التعليم بالإدارات المختلفة

ناقش وكيل أول الوزارة عدة محاور تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية، من أبرزها وضع حلول للقضاء على الفترة المسائية بجميع المراحل الدراسية، ومتابعة موقف العجز والزيادة في المعلمين، والتأكيد على عدم وجود أي حصة دراسية دون معلم.

كما وجه بتنفيذ مبادرة "ساعة خير" وتفعيل مجموعات تقوية مجانية للطلاب في المرحلتين الإعدادية والثانوية، ومواصلة تنفيذ الأنشطة التربوية ورعاية الموهوبين.

وشدد على ضرورة متابعة كراسة الحصة والتقييمات الأسبوعية، وجعلها جزءًا ثابتًا من الحصص الدراسية.

وأكد رمضان أهمية مواصلة مبادرة "ازرع شجرة" لتجميل المدارس، ودهان الفصول، والحفاظ على الأثاث المدرسي، مشيرًا إلى أن التعليم لا يقتصر على التحصيل الأكاديمي فقط، بل يشمل بناء شخصية متكاملة للطالب.

وفي ختام اللقاء، شدد وكيل أول الوزارة على استمرار عقد اللقاءات المفتوحة مع العاملين في قطاع التعليم للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن تطوير التعليم يتطلب تضافر الجهود وبذل أقصى درجات الالتزام والحرص على التميز في مدارس الشرقية.