خبير: الموقف في المنطقة خطير.. وإسرائيل لا تتوقف إلا بالقوة

قال اللواء فوزي رمضان، الباحث والمتخصص في الشؤون العسكرية والسياسية، إن القضية الفلسطينية شائكة، والدولة المصرية مُلتزمة أخلاقيًا وأدبيًا بالدفاع عن الأشقاء في فلسطين سواء من الناحية اللوجستية، أو من الناحية المعلوماتية، مشيرًا إلى أن مصر لم تقطع العلاقات مع دولة الاحتلال رغم الحرب، لكي تقوم بدور في حل الأزمة ووقف الحرب.

وأضاف "رمضان"، خلال حواره مع الإعلامي محمد قاسم، ببرنامج "ولاد البلد"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن دولة الاحتلال تُنفذ أجندة أمريكية في المنطقة، وإذا لم تُنفذ تل أبيب السياسات الأمريكية فسيتم وقف تسليح دولة الاحتلال، مشيرًا إلى أن المصلحة الأمريكية والأوروبية تقتضي باستمرار وجود اليهود في دولة الاحتلال أو فلسطين التاريخية، لأنه لا يوجد أحد في العالم يقبل اليهود، بالإضافة إلى أن تل أبيب تُنفذ أهداف الغرب، بدلاً من القيام بحملات صليبية مثل السابق على المنطقة.

وأوضح أن الموقف خطير في المنطقة، ولذلك كان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات السابقة يقوم بتحديث تسليح الجيش المصري بأحدث الأسلحة، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال لا تتوقف عن مهاجمة الدول إلا من خلال القوة، وليس من خلال أي شيء آخر.



