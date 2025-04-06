“تعليم الشرقية” تعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة تعميم نظام البوكليت والإعداد للبكالوريا

عقد محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اجتماعًا موسعًا مع 300 مدير مدرسة إعدادية من إدارات فاقوس، الحسينية، الصالحية، ومنشأة أبو عمر، بحضور قيادات التعليم بالإدارات المختلفة، وذلك لمناقشة خطة الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتعميم نظام البوكليت في امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى مناقشة مقترح شهادة البكالوريا المصرية كنظام تقييم جديد للمرحلة الثانوية.

وخلال اللقاء، شدد رمضان على أهمية الالتزام بمواعيد العمل، وتكثيف متابعة سير الدراسة، وانتظام حضور الطلاب، والحرص على تحقيق الانضباط الإداري والتعليمي.

كما أكد على ضرورة تدريب الطلاب على نظام البوكليت، وتكليف موجهي المواد بإعداد نماذج امتحانات استرشادية مطابقة للمواصفات.

وأشار إلى أن تطبيق "البوكليت" سيبدأ اعتبارًا من امتحانات نهاية العام، تنفيذًا لتوجيهات الوزير، لما له من دور فعّال في الحد من الغش وتحقيق العدالة بين الطلاب.