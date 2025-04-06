بالأسماء.. 10 مصابين بحادث انقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة

شهد الطريق الزراعي ( القاهرة - الإسكندرية)، اليوم الأحد، إنقلاب سيارة ميكروباص أمام كوبري إيتاي البارود العلوي بمحافظة البحيرة، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم للمستشفي العام لتلقي العلاج اللازم.



تلقي اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوصول المستشفي العام مصابين جراء وقوع حادث بالطريق الزراعي، وبالإنتقال والفحص تبين إنقلاب سيارة ميكروباص أمام الكوبري العلوي بإتجاه الإسكندرية.



وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص وتم نقلهم للمستشفي العام بإيتاي البارود لتلقي العلاج اللازم، والمصابين هم كل من:" محمد إبراهيم حافظ جبريل، (47 عامًا)، محمد بهجت عبد الكريم، (32 عامًا)، محمد عبد المقصود محمد، ( 45 عامًا)، مصطفي السيد محمد سالم، (27 عامًا)، رباح سليمان يوسف علي، (17 عامًا)، محمد عاطف إبراهيم، (25 عامًا)، مقيمين بمحافظة الغربية.



وكما أسفر الحادث عن إصابة كل من:" مروان طارق أنور، (24 عامًا)، أشرف العزب جمال الدين، (45 عامًا)، مقمين بمحافظة الإسكندرية، شعيب مختار شحاته، (62 عامًا)، مقيم بمحافظة الدقهلية، روان بدر إسماعيل علي الوايلي، (23 عامًا)، ومقيمة بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم بالمستشفي.



حُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

