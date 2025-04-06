يئست فتجردت من أمومتها.. آخر ما قالته قاتلة طفلتيها على فراش الموت

تجردت من الأمومة بكل جبروت ونزعت عنها غطاء الرحمة لسيدة تخلصت من طفلتيها، ثم من نفسها بحبة سوس القمح القاتلة، وذلك على خلفية خلافات أسرية، والتي تنشأ في أي أسرة وفي كل منزل كغيرها من ذويها في قريتها الريفية الصغيرة والبسيطة التي لا تعرف طريق لمثل هذه الحوادث التي فجُعت عليها لتلك هذه الواقعة التي أذرفت دموع الصغار قبل الكبار واقعة مأساوية لم تخطر ببال إنسان قط.

آخر ما قالته قاتلة طفلتيها على فراش الموت

ففي هذا السياق أكدت تحريات مباحث مركز شرطة إطسا التي أجراها ضباط المباحث الجنائية، بمحافظه الفيوم حول قيام ربة منزل بالانتحار هي طفلتيها باستخدام حبة القمح السامة، وذلك بسبب خلافات أسرية، داخل منزلها بقرية جردو التابعة لمركز إطسا.

وفي سياق متصل كشف مصدر طبي داخل مستشفي إطسا المركزي "البوابة نيوز"، بأن السيدة تدعى "دينا . ج " 30 سنة ، ربة منزل اعترفت أمام جهات التحقيق عند سؤالها بأنها قامت بأخذ حبة القمح السامة، وقامت بإعطائها لطفلتيها "مايسة. ع " خمس سنوات، و"فاطمة. ع " 6 سنوات، وذلك لوجود خلافات أسرية بينها وبين زوجها، وقررت التخلص من حياتها وطفلتيها معًا.

وبين اليأس من الحياة ودموع الندم مختلطة بالآلام ومحاربة الروح لإنتزاعها إلى بارئها قالت: "ربنا يرحمنى ويرحم عيالك تخلصت من حياتي وحياة اولادي عشان كلنا نرتاح".

وأفاد تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب نتيجة تناول قرص كيماوي «حبة الغلة» ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وتبين من التحريات أنها كانت تعاني من أزمة نفسية، دفعتها إلى الانتحار والتخلص من حياتها وحياة ابنتيها.

وترجع تفاصيل الواقعه عندما تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا يفيد بورد إشارة من مستشفى إطسا المركزي بوصول سيدة وابنتيها في حالة إعياء شديدة وأثناء اسعافهن لفظن أنفاسهن الأخيرة.

وعلى الفور انتقلت قوة مباحث مركز إطسا برئاسة الرائد هيثم طلبة إلى إلى موقع البلاغ، وكشفت التحريات الأولية أن هناك خلافات أسرية بين السيدة وزوجها، كما أشار الكشف الطبي إلى أن سبب الوفاة تناول مادة سامة، تم التحفظ على الجثث بثلاجة الموتى.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأمرت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة، كما أمرت بالتحري حول الواقعة وملابساتها وإن كانت هناك شبهة جنائية من عدمه ومباشرة التحقيقات.