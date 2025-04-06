مصرف أبوظبي الإسلامي مصر يحصد شهادة الـISO في إدارة الجودة للخدمات المصرفية للشركات

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر (ADIB-Egypt) عن حصول إدارة الخدمات المصرفية للشركات على شهادة الجودة العالمية ISO 9001:2015، في خطوة تعكس التزام المصرف بتقديم خدمات مصرفية مبتكرة ومتطورة وفق أعلى معايير الجودة والتميز.

وتؤكد هذه الشهادة العالمية كفاءة الإدارة في تطبيق نظام صارم لإدارة الجودة يتماشى مع المعايير الدولية، عبر اعتماد نموذج أعمال متطور يرتكز على الابتكار واستخدام أحدث الحلول التكنولوجية، بالإضافة إلى اتباع ممارسات تشغيلية فعالة.

ونجحت إدارة الخدمات المصرفية للشركات في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز رضا العملاء من خلال تطوير العمليات وتجاوز توقعاتهم، ما أهلها لاستيفاء الشروط الدقيقة والمعايير الصارمة لشهادة ISO 9001:2015.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية المصرف الهادفة إلى تعزيز مكانته كمؤسسة مالية رائدة في تقديم حلول مصرفية مبتكرة لقطاع الشركات، تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر.