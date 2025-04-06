نائب محافظ الجيزة يتابع التشطيبات النهائية بمحطة رفع الصرف الصحي بالبرمبل بأطفيح

أجري إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية بمركز أطفيح، حيث تفقد النائب الوحدة المحلية لقرية البرمبل وذلك للوقوف علي مستوي النظافة والأشغالات ومستوي الخدمات المقدمة للمواطنين داخل القرية مشددا علي مواصلة رفع مستوي النظافة ، وجاء ذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والتقي النائب عددا من الأهالي لمناقشة أهم المشاكل والأحتياجات الخاصة بالقرية.

كما تفقد نائب المحافظ المجمع الخدمي الحكومي بقرية البرمبل للتأكد من أنتظام سير العمل داخل المجمع الخدمي الحكومي مشددا بالأسراع في معدلات الأنجاز مع العمل في تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة مع المواطنين.

كما تابع نائب المحافظ التشطيبات النهائية بمحطة رفع الصرف الصحي الفرعية بقرية البرمبل تمهيدا لتشغيل خدمة الصرف الصحي بقرية البرمبل خلال الفترة القادمة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز أطفيح.

وجرى تفقد مركز شباب قرية البرمبل لمتابعه أنتظام العمل داخل المركز كما تابع النائب ميدانيا أعمال الخطة الأستثمارية للتطوير والرصف بطريق أبو منع من طريق ٢١ حتي مجمع الخليل.

ووجه النائب برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة، رافق نائب المحافظ عز أمين رئيس مركز أطفيح وأبو النجا عبد الرحمن مشرف عام مشروعات الرصف بمديرية الطرق ونجلاء فتحي مدير عام الصرف الصحي بمركز أطفيح بشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة والشركات المنفذة للأعمال.