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الأحد 06 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أتلتيكو مدريد يخطف انتصارًا قاتلًا أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزًا ثمينًا على مضيفه إشبيلية بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني.

وافتتح إشبيلية التسجيل مبكرًا عن طريق جوليان ألفاريز في الدقيقة 7 بعد تمريرة حاسمة من لوسين أوجوم، إلا أن أتلتيكو مدريد نجح في تعديل النتيجة عن طريق بابلو باريوس في الدقيقة 25، بعد تمريرة من ماركوس يورينتي.

وفي الوقت القاتل، وتحديدًا في الدقيقة 90+3، عاد بابلو باريوس ليسجل هدف الفوز الثاني لفريق العاصمة، ويقود الأتلتي لحصد ثلاث نقاط ثمينة خارج الديار.

بهذا الفوز، يواصل أتلتيكو مدريد ملاحقة فرق المقدمة في جدول ترتيب الدوري، بينما يتعثر إشبيلية مجددًا على ملعبه.

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