بتروجيت يظهر"إطلالته" بثلاث نقاط أمام "الجونة"

استطاع فريق بتروجيت الفوز على نظيره فريق الجونة خلال المباراة التي جمعتهم اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، وذلك على استاد بتروسبورت.

حيث انتهت المباراة بنتيجة 1/0، رغم محاولة فريق الجونة لإحراز أهداف في شباك بتروجيت .

و سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة فريقي بتروجت والجونة.

ودخل المباراة الجونة وبتروجيت متنافسين بالمجموعة الأولى برفقة فرق مودرن سبورت، والزمالك، وسموحة، حيث يتصدر بتروجت المجموعة برصيد 9 نقاط، ويليه الجونة برصيد 4 نقاط، ثم مودرن سبورت في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، والزمالك رابعاً برصيد نقطة واحدة، وأخيراً يتذيل سموحة الترتيب في المركز الخامس دون نقاط.