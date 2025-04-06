ارنولد ايبا يقود مودرن سبورت أمام الزمالك بكأس العاصمة

أعلن الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق مودرن سبورت، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الزمالك، وذلك بعد قليل على ملعب استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد يحيى.

خط الدفاع: أحمد أيمن، علي الفيل، جوناثان نجويم، محمود شعبان.

خط الوسط: وليد علي، محمد صبري، أحمد كباكا، محمد مسعد، عبد الرحمن شيكا.

خط هجوم: ارنولد ايبا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، عبد الله حافظ، أحمد مصطفى، مصطفى صبحي، فيجيري، علي زعزع، خالد رضا، ضياء السيد، عبد الرحمن رشدان.