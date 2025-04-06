"تعليم بورسعيد" يستنفر جهوده لتطوير المنظومة التعليمية في اجتماع موسع مع القيادات

عقد طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع مديري عموم الديوان والإدارات التعليمية بالمحافظة، في إطار حرص مديرية التربية والتعليم ببورسعيد على المتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية والوقوف على آخر المستجدات

ناقش الاجتماع أبرز القضايا الراهنة التي تشهدها الساحة التعليمية، كما تم استعراض التعليمات والقرارات الوزارية الجديدة المنظمة للعمل داخل المدارس، بهدف تحقيق الانضباط والالتزام في جميع المؤسسات التعليمية.

وأكد الغرباوي خلال اللقاء على أهمية المتابعة اليومية لانتظام الدراسة، والتأكد من تنفيذ الخطط التعليمية المعتمدة بكل دقة، إلى جانب ضرورة تفعيل آليات الانضباط المدرسي والحفاظ على جودة العملية التعليمية داخل الفصول.

كما شدد على ضرورة الالتزام بتطبيق السياسات التعليمية الصادرة من وزارة التربية والتعليم، وتحقيق التواصل الفعال بين المديريات والمدارس لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة لجميع الطلاب.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الجهد والتعاون بين جميع أطراف المنظومة التعليمية، من أجل رفع كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة في ظل رؤية الدولة لتطوير التعليم.