الزمالك بتشكيل هجومي أمام مودرن سبورت في بطولة كأس عاصمة مصر

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة مودرن سبورت، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي في بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج - أحمد حسام – مصطفى الزناري – أحمد محمود.

خط الوسط: محمود جهاد -سيف فاروق جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

خط الهجوم : محمد حمدي – ناصر منسي – ناصر ماهر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وجيفرسون كوستا وحسام عاشور التقي ومهاب ياسر ومحمد السيد وحازم أسامة وأيمن أمير عبد العزيز وسيدي ندياي.