"تعليم القاهرة" توصي بتفعيل إستراتيجيات التدريس الحديثة في مادة الرياضيات

واصلت مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، سماح إبراهيم، اليوم الأحد الموافق 6 أبريل 2025، جولاتها التفقدية لمدارس المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بهدف متابعة انتظام سير العملية التعليمية والتأكد من تنفيذ التعليمات والقرارات المنظمة داخل المدارس.

بدأت جولتها بزيارة مدرسة "جمال عبد الناصر الابتدائية المسائية" بإدارة المرج التعليمية، حيث تابعت انتظام حضور الطلاب، مؤكدة على ضرورة متابعة الغياب وتفعيل استراتيجيات التدريس الحديثة داخل الفصول، خاصة في مادة الرياضيات، مع استخدام الوسائل التعليمية والأدوات الهندسية.

كما شددت على أهمية الاستفادة من فائض الديسكات في بعض المدارس وتبادلها مع المدارس الأخرى التي تحتاج إليها، تحقيقًا لأقصى استفادة من الموارد المتاحة.

واختتمت زيارتها للمدرسة بتفقد قاعات رياض الأطفال، مشيرة إلى أهمية تلك المرحلة في بناء شخصية الطفل، وأوصت بمشاركة المعلمات في تجميل الفصول.

وفي استكمال لجولتها، زارت مدرسة "الشهيد بيشوي شهدي الإعدادية المسائية"، حيث شددت على متابعة نسب الغياب يوميًا، وتطبيق لائحة الانضباط التربوي، والاهتمام بنظافة المدرسة وصيانة الفصول.

كما تابعت مستوى الطلاب في القراءة والكتابة والواجبات المدرسية، مؤكدة على ضرورة مواصلة الدعم التربوي داخل الفصول.

واختتمت جولتها بزيارة مدرستي "حدائق القبة الإعدادية بنات" و"خالد بن الوليد الابتدائية"، حيث شددت على أهمية انتظام الطلاب وتفاعلهم داخل الحصص، ومراجعة كراسات الحصة ومستوى الكتابة، مع ضرورة خلق بيئة مدرسية جاذبة ومحفزة للطلاب.