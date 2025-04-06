الدورى الإسبانى.. ريال سوسييداد يحقق فوزا مهما على لاس بالماس

فاز فريق ريال سوسييداد على نظيره لاس بالماس، بثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "دي جران كاناريا"، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى.

أحرز ثلاثية سوسييداد اللاعب ميكيل اويارزابال بعد 5 دقائق من بداية اللقاء، وجاء لهدف الثانى عن طريق اللاعب سيرجيو غوميز فى الدقيقة الـ 56، بينما جاء الثالث عن طريق اللاعب جون أرامبورو فى الدقيقة الـ68، فيما جاء هدف لاس بالماس عن طريق اللاعب أوليفر مكبورني فى الدقيقة الـ 60 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع فريق ريال سوسييداد رصيده الى النقطة 41 وضعته فى المركز الثامن فى ترتيب دورى الليجا، بينما تجمد رصيد فريق لاس بالماس عند 26 نقطة فى المركز قبل الاخير.