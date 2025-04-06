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الأحد 06 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل لقاء بلد الوليد وخيتافي فى الدورى الاسباني

بلد الوليد
بلد الوليد
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يستضيف نادي ريال بلد الوليد نظيره خيتافي اليوم السبت، 5 أبريل 2025، على ملعب "خوسيه ثوريا"، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني.​

تشكيلة ريال بلد الوليد :

حراسة المرمى: أندريه فيريرا​

خط الدفاع: كانديلا، أيدو، كومرت، أزنوع​

خط الوسط: إيفان سانشيز، ماريو مارتين، نيكيتشر، مورو​

خط الهجوم: خوانمي لاتاسا، ماركوس أندريه​

تشكيلة خيتافي :

حراسة المرمى: ديفيد سوريا​

خط الدفاع: داميان سواريز، ستيفان ميتروفيتش، أومار ألديريتي، جاستون ألفاريز​

خط الوسط: لويس ميلا، غونزالو فييار، نيمانيا ماكسيموفيتش​

خط الهجوم: منير الحدادي، خوانمي لاتاسا، خايمي ماتا​

من المتوقع أن يمنح المدرب خوسيه بوردالاس الفرصة لكل من غونزالو فييار ومنير الحدادي للمشاركة في التشكيلة.

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