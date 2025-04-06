تشكيل لقاء بلد الوليد وخيتافي فى الدورى الاسباني

يستضيف نادي ريال بلد الوليد نظيره خيتافي اليوم السبت، 5 أبريل 2025، على ملعب "خوسيه ثوريا"، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني.
تشكيلة ريال بلد الوليد :
حراسة المرمى: أندريه فيريرا
خط الدفاع: كانديلا، أيدو، كومرت، أزنوع
خط الوسط: إيفان سانشيز، ماريو مارتين، نيكيتشر، مورو
خط الهجوم: خوانمي لاتاسا، ماركوس أندريه
تشكيلة خيتافي :
حراسة المرمى: ديفيد سوريا
خط الدفاع: داميان سواريز، ستيفان ميتروفيتش، أومار ألديريتي، جاستون ألفاريز
خط الوسط: لويس ميلا، غونزالو فييار، نيمانيا ماكسيموفيتش
خط الهجوم: منير الحدادي، خوانمي لاتاسا، خايمي ماتا
من المتوقع أن يمنح المدرب خوسيه بوردالاس الفرصة لكل من غونزالو فييار ومنير الحدادي للمشاركة في التشكيلة.