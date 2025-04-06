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الأحد 06 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ختام المرحلة الأولى لمعسكر الحكام بتدريبات عملية واختبار فيديو

لجنة الحكام
لجنة الحكام
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تواصل لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز تنفيذ برنامج رفع الكفاءة الفنية والبدنية للحكام فى اليوم الثانى للمعسكر المغلق لتطوير مستوى حكام الساحة والمساعدين وحكام تقنية الفيديو لدورى القسم الأول، والذي يستمر حتى العاشر من إبريل الجاري بمركز المنتخبات الوطنية.

واختُتمت اليوم المرحلة الأولى من المعسكر بمشاركة 35 حكمًا وشهد البرنامج محاضرات نظرية واختبار فيديو لكل الحكام، ثم تم تقسيمهم إلى مجموعتين بالتبادل على مدار اليوم.. الأولي أدت تدريبًا عمليًا داخل الملعب وركز فيها أوسكار وأعضاء اللجنة على التحركات وتمركز المساعدين، والثانية أدت تدريبًا عمليًا على جهاز محاكاة الحالات التحكيمية (السيموليتر).
وأعطي أوسكار رويز تعليمات للحكام بضرورة الاهتمام بتوقيت اتخاذ القرارات وعدم التردد وضرورة التعاون بين حكم الساحة والمساعدين وغرفة الـVAR.

رئيس لجنة الحكام حكام