تعرف على تشكيل منتخب مصر للناشئين أمام الكاميرون في كأس الأمم الأفريقية

اعلن احمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت ١٧ عاما، تشكيلة الفراعنة امام نظيره الكاميرون، في الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات كأس أمم أفريقيا للناشئين تحت ١٧ سنة.

وجاء التشكيل كالآتي

عمر عبد العزيز

نور أشرف

حمزة الدجوي . أدهم فريد . مهند الشامي

عمر كمال

محمد البنداري . محمد حمد . عبد العزيز الزغبي . أنس رشدي

حمزة عبدالكريم

ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا للناشئين تحت ١٧ سنة

تذيل منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا تحت ١٧ سنة، وجاء الترتيب على النحو التالي:

بوركينا فاسو ٦ نقاط

جنوب أفريقيا ٤ نقاط

الكاميرون نقطة واحدة

مصر بدون نقاط

يدخل منتخب مصر للناشئين تحت قيادة أحمد الكاس المدير الفني اللقاء تحت شعار لا بديل عن الفوز بعد الخسارة في الجولتين الأولي والثانية أمام جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو على الترتيب من أجل المنافسة على تذكرة التأهل إلى كأس العالم قطر ٢٠٢٥.

ولا تزال فرصة منتخب مصر للناشئين تحت ١٧ سنة قائمة للتأهل إلى كأس العالم قطر ٢٠٢٥ رغم الخسارة في الجولتين الأولى والثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ١٧ سنة التي تستضيفها المغرب من ٣٠ مارس وحتى ١٩ أبريل أمام جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو علي الترتيب.