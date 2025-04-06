الدورى الانجليزى.. توتنهام يقتنص الثلاث نقاط من ساوثهامتون

حقق فريق توتنهام فوزًا غاليا على نظيره ساوثهامتون، بهدفين لهدف فى المبارة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الأنجليزى الممتاز.

أحرز رباعية اللقاء اللاعب بيرنان جونسون فى الدقيقتى الـ 12 والـ 42، وجاء الهدف الثالث لصالح توتنهام فى الدقيقة الـ 90 من عمر اللقاء عن طريق اللاعب ماتيس تيل من ضربة جزاء، بينما جاء هدف ساوثهامتون الوحيد عن طريق اللاعب ماتيوس فيرنانديز فى الدقيقة الـ 92 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع فريق توتنهام رصيد ه إلى 37 فى المركز الـ 13 من ترتيب الدورى الانجليزى، بينما تجمد رصيد الضيوف عند 10 نقاط يتذيل بها قاع ترتيب الدورى .