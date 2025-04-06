وصول حافلة الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي لخوض مباراة مودرن سبورت

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعداداً لخوض مباراة مودرن سبورت، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأحد، في إطار بطولة كأس عاصمة مصر.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب.

وكان البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها المدير الفني بعض الأمور الفنية، ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل المباراة.