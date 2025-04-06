الزمالك يتلقى مواعيد مواجهات الدور النهائي لبطولة الجمهورية لكرة اليد سيدات

تلقى نادي الزمالك، إخطاراً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة اليد، بشأن مواعيد مواجهات الدور النهائي لبطولة الجمهورية "عمومي سيدات" لتحديد المراكز من الأول حتى الرابع، ضمن منافسات الموسم الجاري.

ومن المقرر، أن تُقام مباريات هذا الدور بنظام المجمعتين، حيث تستضيف صالة نادي الزمالك فعاليات التجمع الأول، خلال الفترة من 13 إلى 15 أبريل الجاري، بمشاركة فرق: الزمالك، الأهلي، الشمس، وسبورتنج. بينما يُقام التجمع الثاني على صالة النادي الأهلي، بمشاركة الفرق ذاتها.

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك كالتالي:-

الأحد 13 أبريل الزمالك ضد الشمس في تمام الساعة 5 مساءً

الاثنين 14 أبريل الزمالك ضد سبورتنج في تمام الساعة 3 عصراً

الثلاثاء 15 أبريل الزمالك ضد الأهلي في تمام الساعة 5 مساءً