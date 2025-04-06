7 مشروبات طبيعية لإنعاش الجسد في فصل الربيع

عقب انتهاء عيد الفطر وبداية عيد الربيع أو شم النسيم يشعر معظم المواطنين بالكسل والخمول، ونقدم لكم بعض المشروبات الطبيعية لإنعاش الجسد.

1. مشروب الماء والليمون والعسل

لإعداد هذا النوع من المشروبات الطبيعية اللذيذة، قم باتباع هذه الخطوات البسيطة:

ملعقة فقط من عصير ليمونة طازجة، وكوب من الماء الدافئ، والقليل من العسل.

امزج المكونات سوية، واحرص على شرب هذا المزيج صباحًا أو تناوله قبل أو أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

إذا كنت تبحث عن مشروبات تعطي طاقة ونشاط قد يكون مشروب الماء والليمون والعسل خيارًا مثاليًّا، كما أن هذا النوع من المشروبات الصحية قد يعود على الجسم بفوائد عديدة أخرى، مثل: تحسين وتيرة عمليات الأيض، وحرق الدهون، وتقوية المناعة.

2. الشاي

عند البحث عن مشروبات تعطي طاقة ونشاط قد يتبادر إلى الذهن بشكل فوري مشروب الشاي الدافئ، وبالفعل للشاي قدرة على تعزيز مستويات الطاقة في جسمك، لا سيما الأنواع الآتية منه:

3الشاي الأخضر: قد يساعد على رفع مستويات الطاقة في الجسم، وتقليل مخزون الدهون في الجسم، ومقاومة النشاط الضار للشوارد الحرة.

4.شاي الماتشا الأخضر: يحتوي هذا النوع على نسبة مرتفعة من مركبات خاصة قد يكون لها تأثير إيجابي على نشاط الجسم وطاقته.

5.الشاي الأسود: على الرغم من أن نسبة الكافيين فيه أقل من القهوة إلا أنه قد يساعد على إعطاء الجسم طاقة ونشاط.

6. القهوة

تعد القهوة خيار البعض الأول ضمن المشروبات الطبيعية القادرة على تزويد الجسم بالطاقة، لا سيما مع غنى القهوة بمكونات، مثل: الكافيين، ومضادات الأكسدة،ومن الضرورى تناول كميات معتدلة فقط من القهوة دون إفراط.

إعداد وشرب القهوة مع تجنب الإضافات غير الصحية، مثل السكر.



7 العصائر الطبيعية

إذا كنت ترغب في إعداد مشروبات تعطي طاقة ونشاط من الفواكه والخضروات الطبيعية، تستطيع الاستعانة بإحدى الوصفات الآتية:

عصير الموز والتفاح

لإعداد هذا العصير استعن بالخلاط الكهربائي لمزج هذه المكونات: موزتين، وتفاحة واحدة مقطعة، وملعقة عسل، وكوب من الماء أو من الحليب (الحليب يرفع من كمية السعرات في هذا المشروب).

يحتوي هذا العصير على مجموعة من المكونات الطبيعية الغنية بالمعادن والفيتامينات والكربوهيدرات الصحية، ونخص بالذكر هنا الموز.

عصير ماء جوز الهند مع السبيرولينا

تستطيع إعداد هذا العصير الطبيعي ببساطة من خلال مزج هذه المكونات جيدًا: كوب من ماء جوز الهند، ونصف ملعقة من مسحوق السبيرولينا.

يندرج هذا المشروب تحت فئة مشروبات تعطي طاقة ونشاط بسبب احتوائه على مكونات قد يكون لها العديد من الفوائد المحتملة في هذا الصدد، إذ قد تساعد السبيرولينا الجسم على إنتاج الطاقة بسرعة، كما أن مزج السبيرولينا مع ماء جوز الهند قد يساعد على ترطيب الجسم.