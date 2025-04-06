محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات تطوير العاصمة الإدارية بالخارجة ...صور

تفقد اللواء د. محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدى نائب المحافظ ، اليوم الأحد، يرافقهما العقيد ايهاب نافع السكرتير العام المساعد، عددًا من مشروعات العاصمة الإدارية شمال مدينة الخارجة، لمتابعة معدلات التنفيذ والالتزام بمعايير الجودة .
شملت جولة المحافظ متابعة أعمال تطوير اللاند سكيب، ورصف مواقف السيارات المجاورة للبنك الأهلي ، مع توجيهات بإنهائها خلال الأسبوع الجاري ، حيث اطمأن على التشطيبات النهائية لمبنى صندوق استصلاح الأراضي، ومشروع الخيمة البدوية التي سيتم تزويدها بمصلى ولوحات فنية تعكس ماهية التراث المحلي.
شهدت جولة الزملوط تفقده أعمال تطوير القاعة الرئيسية ، موجها بزيادة طاقتها الاستيعابية وتجهيزها بشاشتين للعرض و1000 مقعد ، وزخرفة الجدران بلوحات تراثية ، كما تفقد مبنى الضرائب والملاعب الرياضية، مؤكدًا على ضرورة استبدال الشبكات التالفة وتوفير أماكن انتظار مريحة، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان خدمة المواطنين بشكل أمثل.