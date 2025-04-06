وزير الدفاع الإسرائيلي: الضيف والسنوار تلقيا تمويل إيراني قبل هجوم 7 أكتوبر

ادعى وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وجود "أدلة قاطعة" على تلقّي قادة حركة "حماس" تمويلًا إيرانيًا بقيمة نصف مليار دولار لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، وذلك عبر وثائق مسربة زعم أنها تثبت تنسيقًا ماليًا بين الطرفين.

وأظهرت المراسلات المزعومة، التي نُشرت في فيديو مسجل، طلبًا من قادة "حماس" بمن فيهم يحيى السنوار ومحمد الضيف تمويلًا شهريًا قدره 20 مليون دولار لمدة عامين، بهدف "تطوير القدرات العسكرية" و"اجتثاث الكيان الإسرائيلي".

ووصف كاتس هذه الوثائق بأنها "دليل على الدور الإيراني في دعم الإرهاب"، بينما لم تُقدّم تفاصيل مستقلة تؤكد صحتها.

وجاءت هذه التصريحات ضمن تصعيد إسرائيلي متكرر باتهام إيران بدعم الفصائل الفلسطينية.