الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يتعادل مع برينتفورد بدون أهدف

انتهى لقاء فريق تشيلسى، ونظيره برينتفورد، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "غريفين بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة، وفشل كل فريق فى فرض أسلوب لعبه على الآخر، كما لم ينجح أي فريق فى ترجمة سيطرته على الكرة بتسجيل أى أهداف.

هذا التعادل أضاف نقطة لكل فريق ليصبح رصيد تشيلسى 53 نقطة وضعته فى المركز الرابع فى ترتيب الدورى الانجليزى، بينما اصبح رصيد برينتفورد 42 نقطة، وضعته فى المركز الـ 12.