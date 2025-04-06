ads
الأحد 06 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يتعادل مع برينتفورد بدون أهدف

تشيلسى و برينتفورد
تشيلسى و برينتفورد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتهى لقاء فريق تشيلسى، ونظيره برينتفورد، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "غريفين بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة، وفشل كل فريق فى فرض أسلوب لعبه على الآخر، كما لم ينجح أي فريق فى ترجمة سيطرته على الكرة بتسجيل أى أهداف.

هذا التعادل أضاف نقطة لكل فريق ليصبح رصيد تشيلسى 53 نقطة وضعته فى المركز الرابع فى ترتيب الدورى الانجليزى، بينما اصبح رصيد برينتفورد 42 نقطة، وضعته فى المركز الـ 12.

الدوري الإنجليزي تشيلسي برينتفورد البريميرليج