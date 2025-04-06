أبرزها تقليل الإصابة بالسرطان.. 6 فوائد لتناول الفول السوداني

يعد الفول السوداني من أفضل أنواع التسالي في فترة عيد شم النسيم، كما أنه أرخص سعرا بنسبة كبيرة جدًا مقارنة بالمكسرات، ولتناول الفول السوداني العديد من الفوائد الصحية بسبب محتواه الغني من العناصر المغذية، وتتضمن فوائده الصحية للجسم ما يلي:

1-الفول السوداني لخفض خطر الإصابة بالسكري.

يمكن أن يكون استهلاك زبدة الفول السوداني مفيداً أيضاً في الحد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري حيث إنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة، وقد لوحظ أن الدهون غير المشبعة تعمل على تحسين حساسية الأنسولين.

ويعد تناول كميات أكبر من زبدة الفول السوداني والمكسرات الأخرى يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

2-الفول السوداني لتقليل من خطر حصوات المرارة

تعد حصوات المرارة من المخاطر الصحية الرئيسية في البلدان المتقدمة وتنتج عن زيادة الوزن وأنواع معينة من العلاجات الدوائية مثل أدوية خفض الكوليسترول وحبوب منع الحمل، وعند استهلاك الفول السوداني بانتظام يقلل من مخاطر تكوين حصوات في المرارة.

3-الفول السوداني للحفاظ على وزن صحي

يعد الفول السوداني صحي ويحافظ على الوزن الصحي لاحتوائه على الدهون الصحية، والبروتين، والألياف مما يجعل منه وجبة خفيفة وصحية، وتناولها باعتدال يعطي شعوراً بالشبع ويقلل الرغبة في تناول المزيد من الأطعمة مما يمنع الزيادة في الوزن، ويمكن أن يساهم في فقدان الوزن على المدى الطويل.



4- تقليل خطر الإصابة بالسرطان: خاصة سرطان القولون والمستقيم، وسرطان الثدي خاصة بعد انقطاع الطمث، وذلك لاحتواء الفول السوداني على مواد مضادة للسرطان مثل الأيزوفلافون، والريسفيراترول، وحمض الفينول، يجدر التنويه إلى ضرورة تناول الفول السوداني من مصادر نظيفة، وذلك خشية تلوثه بمادة الأفلاتوكسين التي تنتجها الفطريات والتي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد.

5- تعزيز صحة الجلد: إن الفيتامين هـ، والمغنيسيوم، والزنك الموجودة في الفول السوداني تساهم في مكافحة البكتيريا الضارة بالبشرة، وتساهم مضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين على تحسين البشرة ومنحها التوهج وحمايتها من حروق الشمس.



6- تخفيف أعراض متلازمة تكيس المبايض: وذلك لاحتوائه على الدهون الغير المشبعة التي تحسن عملية الأيض وتقلل أعراض متلازمة تكيس المبايض.



7- تعزيز نمو الشعر: يحتوي الفول السوداني على جميع الأحماض الأمينية والبروتين وهي عناصر ضرورية لنمو الشعر، وتقليل تساقطه.

