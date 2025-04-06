ماكرون: سأعقد قمة مرتقبة في القاهرة مع الرئيس السيسي وملك الأردن

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه سيعقد قمة ثلاثية حول الوضع في غزة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.



وتسعى إسرائيل للسيطرة على أراض في غزة منذ انهيار الهدنة القصيرة الأمد في حربها مع حماس، فيما وصفته بأنه استراتيجية لإجبار المسلحين على إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا في الأسر.



وفي الوقت نفسه، صعّدت إسرائيل هجماتها على لبنان وسوريا.



وكتب ماكرون على حسابه في موقع "X" قبل زيارته: "ردا على حالة الطوارئ في غزة وخلال زيارتي لمصر بدعوة من الرئيس السيسي، سنعقد قمة ثلاثية مع الرئيس المصري والملك الأردني".



ومن المقرر أن تعقد القمة الثلاثية يوم الاثنين في العاصمة المصرية، بحسب مكتب ماكرون.



ومن المقرر أن يزور ماكرون يوم الثلاثاء أيضا ميناء العريش المصري، على بعد 50 كيلومترا غرب قطاع غزة، للقاء العاملين في المجال الإنساني والأمني ​​وإظهار "تعبئته المستمرة لصالح وقف إطلاق النار".



تعتبر مدينة العريش نقطة عبور للمساعدات الدولية الموجهة إلى غزة.