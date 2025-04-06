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الأحد 06 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط أحد الأشخاص متهم بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص"

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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 أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بالقاهرة ) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، ومنحهم شهادات دراسية فى مجالات مختلفة والزعم بأن تلك الشهادات معتمدة وتمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.


 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه بالكيان المشار إليه وبحوزته ( شهادات دراسية وإستمارات تسجيل "منسوبين للكيان" مطبوعات دعائية).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

إدارة كيان تعليمى الشهادات الجريمة المنظمة