ضبط أحد الأشخاص متهم بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص"

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بالقاهرة ) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، ومنحهم شهادات دراسية فى مجالات مختلفة والزعم بأن تلك الشهادات معتمدة وتمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه بالكيان المشار إليه وبحوزته ( شهادات دراسية وإستمارات تسجيل "منسوبين للكيان" مطبوعات دعائية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

