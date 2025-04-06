التعادل السلبي يسيطر على مباراة الجونة وبتروجيت في الشوط الاول

سيطر التعادل السلبي على الشوط الاول من مباراة فريقي بتروجت والجونة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، وذلك على استاد بتروسبورت.

حيث انتهت المباراة بنتيجة ٠ - ٠، رغم محاولة الفريقين لاحراز اهداف كلا في شباك الآخر.

وشدد علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة، بضرورة حسم المباراة واستغلال نقاط ضعف الفريق المنافس، والدفع بكافة امكانيتهم لانهاء المباراة لصالحهم.

ويتنافس الجونة وبتروجت بالمجموعة الأولى برفقة فرق مودرن سبورت، والزمالك، وسموحة، حيث يتصدر بتروجت المجموعة برصيد 9 نقاط، ويليه الجونة برصيد 4 نقاط، ثم مودرن سبورت في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، والزمالك رابعاً برصيد نقطة واحدة، وأخيراً يتذيل سموحة الترتيب في المركز الخامس دون نقاط.