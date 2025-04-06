رغم الهزيمة من فولهام.. ليفربول يبقى فى صدارة البريميرليج

فاز فريق فولهام على نظيره ليفربول، بثلاثة أهداف لهدفين، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم الاحد، على ملعب " كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الآنجليزى لكرة القدم.

أحرز خماسية اللقاء اللاعب أليكسيس ماك اليستير فى الدقيقة الـ 14 لصالح ليفربول، بينما جاء الرد قاسى من اصحاب الارض عن طريق ريان سيسيغنون فى الدقيقة الـ 23، وفى الدقيقة الـ 32 جاء الهدف الثانى عن طريق اللاعب أليكس إيوبي، وسجل رودريجو مونيز الهدف الثالث فى الدقيةق الـ 37، فيما سجل لويس دياز فى الدقيقة الـ 72 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع فريق فولهام رصيده الى النقطة 48 ليحتل بها المركز الثامن، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 73 نقطة وبقى فى صدارة ترتيب الدورى الإنجليزى.