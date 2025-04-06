ضبط زوج وزوجته متهمين بالنصب على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج

تمكنت الأجهزة الأمنية بعد بلاغ عدد من المواطنين بقيام (مالك ومدير شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وزوجته" لهما معلومات جنائية" كائنة بمحافظة القاهرة بدون ترخيص) بالنصب والاحتيال عليهم وإيهامهم بقدرتهما على توفير عقود عمل لهم خارج البلاد وتحصلهما على مبالغ مالية منهم نظير ذلك، والترويج لنشاطهما الإجرامى بمواقع التواصل الإجتماعى.



بإجراء التحريات تم ضبطهما بمكان إختبائهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة وبإستهداف الشركة عُثر على ( عدد من أصل وصور ضوئية من جوازات السفر لمواطنين راغبى العمل بالخارج عدد من طلبات التوظيف للعمل - هاتف محمول وجهاز "لاب توب" بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.