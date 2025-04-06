إي آند مصر تطلق خدمة التحويلات المالية الدولية اللحظية عبر محفظة إي آند كاش

أعلنت إي آند مصر عن إطلاق أول خدمة من نوعها تتيح التحويلات المالية الدولية الفورية عبر محفظة إي آند كاش، لتصبح بذلك أول شركة في السوق المصري تتيح استقبال الأموال من الخارج بضغطة زر واحدة وبدون الحاجة إلى زيارة فروع أو شركات وسيطة.

وتُعد هذه الخدمة نقلة نوعية في قطاع المدفوعات الرقمية، حيث تتيح للعملاء في مصر استقبال التحويلات المالية مباشرة من الإمارات والسعودية من خلال الشبكة الإقليمية القوية للمجموعة، وذلك بطريقة رقمية بالكامل وآمنة وسريعة، ما يقلص من فترات الانتظار ويعزز تجربة المستخدم بشكل غير مسبوق.

ويأتي هذا الإطلاق في إطار دعم جهود البنك المركزي المصري الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية لتشمل شريحة أكبر من المواطنين، بالتوازي مع التوجه الوطني لتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية. كما يعكس التعاون القائم بين إي آند مصر وبنك القاهرة، الشريك البنكي للخدمة، نموذجاً ناجحاً للتكامل بين القطاعين التكنولوجي والمصرفي.

وأكد المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لإي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية، أن إطلاق هذه الخدمة يمثل ترجمة فعلية لالتزام الشركة بتقديم حلول رقمية مبتكرة تسهم في تيسير المعاملات المالية وتحقيق تجربة أسرع وأكثر أماناً للمستخدمين، مشيراً إلى أن توفير هذه الخدمة لعملاء إي آند كاش في مصر يعزز التكامل المالي بين شركات المجموعة في مصر والإمارات والسعودية، ويفتح آفاقاً جديدة نحو مستقبل مالي رقمي متكامل.

ويستفيد عملاء إي آند كاش حالياً من هذه الخدمة من خلال التطبيقات الرقمية الخاصة بالشركة، حيث يمكنهم استلام أموالهم بشكل فوري، مع فرصة للفوز بجائزة مالية تصل إلى مليون جنيه. وتعمل الشركة على توسيع نطاق هذه الخدمة لتشمل وجهات جديدة خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من دورها في تطوير سوق التحويلات المالية الإقليمية.