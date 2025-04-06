أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم في محلات الصاغة

عوض سعر الذهب في مصر خسائره التي استمرت خلال يومين، ليصعد مجددا بنهاية تعاملات اليوم 15 جنيها في المتوسط بالنسبة لسعر الجرام الواحد على مستوي محلات الصاغة المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

سجل سعر عيار 18 نحو 3741 جنيها للبيع و 3758 جنيها للشراء و عيار 14 نحو 2910 جنيها للبيع و 2923 جنيها للشراء .

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3037 دولارا للبيع و 3038 دولارا للشراء و الجنيه الذهب نحو 34.92 ألف جنيه للبيع و 35.08 ألف جنيه للشراء

وصل سعر عيار 21 نحو 4365 جنيها للبيع و 4385 جنيها للشراء و عيار 24 نحو 4988 جنيها للبيع و 5011 جنيها للشراء.