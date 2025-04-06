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الأحد 06 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

التعليم تنشر نماذج "البوكليت" في مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
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 أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، استكمال نشر نماذج "البوكليت" في مادة اللغة العربية، وذلك عبر المنصات الرسمية التابعة للمديرية.

يأتي هذا في إطار توجيهات السيد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تعميم نظام "البوكليت" على مستوى الجمهورية في امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024/2025.

ويأتي هذا القرار في ضوء حرص الوزارة على تطوير منظومة التعليم والارتقاء بمستوى الامتحانات، بما يضمن الشفافية والعدالة بين الطلاب، ويسهم في الحد من ظاهرة الغش. 

كما تهدف هذه النماذج إلى تدريب الطلاب على شكل ورقة الامتحان الجديدة، وتعزيز قدرتهم على تنظيم الإجابات والتعامل مع الأسئلة المتنوعة بطريقة أكثر فاعلية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي يتم اتخاذها استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، داعية جميع الطلاب إلى الاستفادة القصوى من النماذج المنشورة، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية.

التربية والتعليم الشهادة الاعدادية اللغة العربية امتحانات الشهادة الإعدادية