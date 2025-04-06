وكيل الرياضة بالفيوم: تحقيق إنجاز في مبادرتي"رمضان يجمعنا"و"العيد أحلى" بمراكز الشباب

عقد عادل فهمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم اليوم اجتماعا مع مديري الإدارات المركزية والفرعية بحضور أسامة عيد وكيل المديرية للشباب.

بدأ الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير من وكيل الوزارة لجميع الزملاء على الإنجاز الكبير الذي تحقق في تنفيذ مبادرتي"رمضان يجمعنا"و"العيد أحلى" في مراكز الشباب على مستوى المحافظة.

وقد أُثني على الجهود المبذولة من قبل العاملين في المراكز التي ساهمت في تقديم خدمات مميزة للشباب والمواطنين خلال شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر، مما أسهم في تعزيز الروح المجتمعية والتكاتف بين أبناء المحافظة.

كما تم استعراض عدد كبير من المشاريع المستقبلية التي تهدف إلى تطوير مراكز الشباب وزيادة الأنشطة الشبابية المختلفة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتحت رعايه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

أكد "فهمى "على ضرورة الاستمرار في تقديم برامج مبتكرة تسهم في تنمية مهارات الشباب وتوفير بيئة مناسبة لهم للمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية.



وأشار إلى متابعة جميع الاخبار التي يتم نشرها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بمراكز الشباب من خلال مديري الإدارات المركزية والفرعية، وايضا متابعة عوامل الأمن والسلامة من خلال مسئول الأزمات والكوارث.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية التعاون المستمر بين الإدارات المركزية والفرعية لتحقيق الأهداف المرجوة، وتطوير الخدمات المقدمة بما يتماشى مع احتياجات الشباب والمجتمع.

inbound5632956510171888552

inbound1628183327583496021

inbound251625117494075392