محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء مجمع مواقف منيا القمح الجديد

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم، أعمال إنشاء مجمع مواقف منيا القمح الجديد بجوار أرض الفدان والمُقام على مساحة 16 ألف متر وبتكلفة 17 مليون جنيه، وذلك للتعرف على معدلات الأداء ودفع عجلة العمل بالمشروع وتذليل كافة العقبات أمام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الإنتهاء منه ودخوله الخدمة طبقاً للتوقيتات المحددة ، والذي يأتي ضمن خطة المحافظة للنهوض بمنظومة المواقف والحد من المواقف العشوائية وتسهيلاً على المواطنين.

تعرف المحافظ من العميد محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان عن طبيعة الأعمال الجارية وتمت الإشارة إلى أن المشروع مقام علي مساحة 16 ألف متر تقريباً، ومن المقرر أن يضم 22 مظلة للمسافرين مقاس 2.7م و2.6 م من زوايا حديد وصاج مجلفن تحتوي على كراسي من عوارض خشبية و26 مظلة سيارات في الإتجاهين، و20 محلا تجاريا، و3 مكاتب أمن ومصلي ودورات ومياه، وكذلك بوابة رفع إلكترونية وذلك لخدمة المسافرين من مدينة منيا القمح إلى محافظات القاهرة الكبري، وتم البدء في إنشاء سور الموقف بطول 660 متر، والتنسيق مع شركة الغاز لتحديد مسار خطوط الغاز المارة بجوار الموقف لإستكمال الأعمال في أسرع وقت.

كلف المحافظ وكيل وزارة الإسكان بالتنسيق مع شركة أنابيب البترول لسرعة الإنتهاء من تحديد مسار خطوط الغاز المارة بجوار موقع إنشاء الموقف ، والبدء فوراً في إستكمال أعمال إنشاء السور، وكذلك متابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال الجارية لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد للمساهمة في نقل المواقف إلى المجمع الجديد وفك الإزدحام المروي داخل مدينة منيا القمح.

كما حرص محافظ الشرقية على لقاء عدد من المزارعين أصحاب قطع الأراضي المجاورة للموقف الجديد ، والذين قدموا الشكر للمحافظ لحرصه على متابعة تنفيذ الأعمال بالمشروع وإرسال رسالة طمأنة لهم أن الأعمال الجارية لن تؤثر على زراعاتهم أو المساس بحدود أراضيهم.

وخلال تفقده أرض الموقف الجديد دعا محافظ الشرقية لعقد إجتماع عاجل بمكتبة مع المسئولين عن تنفيذ الأعمال بالمشروع ،وذلك لمناقشة عدد من الأمور الفنية والهندسية الخاصة بالمشروع والتي من شأنها أن تُساهم في سرعة تنفيذ الأعمال والإنتهاء من المشروع في أسرع وقت ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين .

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتماما كبيراً بتطوير منظومة المواقف وإقامة مواقف مجمعة لسيارات الأجرة مزودة بدورات مياه وساحات إنتظار للركاب للتيسير عليهم وتقديم أفضل الخدمات لهم ، وكذلك القضاء على المواقف العشوائية بمختلف المراكز والمدن لتوفير سبل الراحة للمواطنين وللمساهمة في تخفيف حدة الإزدحام داخل المدن لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

رافق المحافظ في الجولة محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان وأشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح والمهندس علاء عبد العزيز مدير عام مساعد بشركة أنابيب البترول.