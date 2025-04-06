المؤتمر: زيارة ماكرون للقاهرة تعكس توافقا إستراتيجيا متناميا بين مصر وفرنسا

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرتقبة إلى مصر تمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات المصرية الفرنسية، وتعكس توافقا استراتيجيا متناميا بين القاهرة وباريس بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية مشيرا إلى أن توقيت الزيارة يعكس وعيا فرنسيا بدور مصر المحوري في الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة في ظل التصعيد المستمر في قطاع غزة، والتحولات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وأضاف الدكتور فرحات أن زيارة ماكرون للقاهرة تحمل دلالات سياسية وإنسانية متعددة، و تبرهن على رغبة فرنسية واضحة في تعزيز الشراكة مع مصر على مختلف المستويات، لا سيما في ظل تحديات معقدة تتطلب تنسيقا دبلوماسيا وأمنيا رفيع المستوى بين البلدين لافتا إلى أن اللقاءات المرتقبة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي ستتناول ملفات محورية، في مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، والوضع الإنساني في قطاع غزة، والأزمات الإقليمية في ليبيا والسودان، إلى جانب قضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والتعاون الاقتصادي والثقافي.

ولفت فرحات إلى أن زيارة ماكرون لمدينة العريش وإعلانه عن إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة تمثل بعدا إنسانيا مهما في السياسة الفرنسية، وتدل على إدراك باريس لأهمية الجهود المصرية المتواصلة في إدارة الأزمة الفلسطينية، سواء عبر المسارات السياسية والدبلوماسية، أو من خلال التحرك الإغاثي على الأرض وهذا التوجه يعكس حرص فرنسا على دعم الدور المصري كقوة إقليمية فاعلة، قادرة على التأثير الإيجابي في مسار الأزمات، و حليفة يمكن التعويل عليها في منطقة تتسم بتعدد التفاعلات الدولية وتشابك المصالح.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن زيارة ماكرون تمثل فرصة لتجديد الدعم الفرنسي للثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني كما تعكس الزيارة إيمان فرنسا بأهمية الشراكة مع مصر كنموذجت ناجح للتعاون الدولي المتوازن، الذي يجمع بين حماية المصالح وتحقيق القيم الإنسانية، ويعزز من فرص الاستقرار الإقليمي والسلام المستدام في الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة.