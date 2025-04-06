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الأحد 06 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قمة مانشستر.. مرموش يقود السيتي لمواجهة اليونايتد

عمر مرموش
عمر مرموش
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أعلن بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى، المحترف ضمن صفوفه الفتى الذهبى عمر مرموش لاعب المنتخب الوطنى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره اليونايتد، فى "ديربى مانشستر"، وذلك بعد قليل، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل مانشستر سيتى كالتالى:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس.
خط الدفاع: روبن دياز، جوسكو جفارديول، نيكو أوريلي، إلكاي جوندوجان.
خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين، ماتيوس نونيز، فيل فودين.
خط الهجوم: عمر مرموش.
ويحتل السيتي المركز الخامس في جدول الترتيب بـ51 نقطة، بينما يتواجد يونايتد في المرتبة 13 برصيد 37 نقطة.

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