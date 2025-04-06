قمة مانشستر.. جارناتشو وهويلوند يقودان اليونايتد أمام السيتى

أعلن روبن أموريم المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره السيتى، فى "ديربى مانشستر"، وذلك بعد قليل، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالى:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، هاري ماجواير، ليني يورو، ديوغو دالوت، باتريك دورغو.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، مانويل أوغارتي، كاسيميرو.

خط الهجوم: أليخاندرو غارناتشو، راسموس هويلوند.

ويحتل السيتي المركز الخامس في جدول الترتيب بـ51 نقطة، بينما يتواجد يونايتد في المرتبة 13 برصيد 37 نقطة.