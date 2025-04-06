إعلامي مشيدًا بمحافظ أسيوط: يقوم بجهد محترم طوال الـ24 ساعة

قال الإعلامي عبد الباقي عزوز، إن محافظ أسيوط اللواء الدكتور هشام أبو النصر، يبذل جهودًا كبيرة في أسيوط التي أصبحت من المحافظات الرائدة في تقديم الكثير من الخدمات للمواطنين، حيث تشهد المحافظة نهضة في كافة المجالات مثل تطوير البنية التحتية، وتنشيط القطاعات الاقتصادية، وتحسين الخدمات.

ووجه"عزوز"، خلال تقديمه برنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، التحية والتقدير لمحافظ أسيوط على جهوده المبذولة على مدار الساعة ومتابعته المستمرة وجولاته في كل الميادين، متمنيًا أن يسير كل مسؤول في الدولة على نهج محافظ أسيوط في تلبية احتياجات المواطنين، والتعاون الكبير مع الجميع، فمحافظ أسيوط يقوم بجهد محترم طوال الـ24 ساعة في المحافظة، وهذا الأمر مُقدر للغاية، موجهًا كل الشكر والتقدير لمحافظ أسيوط بسبب دوره في تلبية كافة احتياجات أبناء محافظة أسيوط.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية وهو نموذج للقيادة الحكيمة ويتابع بصفة مستمرة جهود الحكومة المصرية وكافة الوزارات، فهناك توجهات على مدار الساعة بتواجد المسؤولين ومتابعة أحوال الناس وكافة الملفات سواء ملف الإسكان أو الصحة أو التعليم.