رئيسة المفوضية الأوروبية تعرب عن قلقها العميق إزاء التعريفات الجمركية الأمريكية

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأحد عن قلقها العميق إزاء التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب مؤخرا.

وأعربت فون دير لاين في اتصال هاتفي أجرته مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن مخاوفها بشأن الضرر الذي تشكله هذه التعريفات على جميع الدول سواء من خلال تأثيراتها المباشرة أو غير المباشرة بما في ذلك على أفقر دول العالم.. حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، التزام الاتحاد الأوروبي بالدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة مع توضيح أن التكتل على استعداد للدفاع عن مصالحه من خلال تدابير مضادة إذا لزم الأمر.

وبحثت فون دير لاين أيضا مع ستارمر، الجهود الجارية لإنهاء الحرب في أوكرانيا فضلا عن الاستعدادات للقمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والمقررة في 19 مايو القادم.