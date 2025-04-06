قادة باكستان يشيدون بنجاح قوات الأمن في التصدي لمحاولة تسلل عبر الحدود مع أفغانستان

أشاد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف، بنجاح قوات الأمن في التصدي لمحاولة تسلل عبر الحدود مع أفغانستان في منطقة "شمال وزيرستان".

وأكد زرداري حسبما نقل راديو باكستان في نسخته الإنجليزية اليوم الأحد أن القوات المسلحة عازمة على الدفاع عن حدود البلاد والقضاء التام على خطر الإرهاب، مشيرا إلى أن الشعب الباكستاني بأكمله يقف إلى جانبها في حربها ضد الإرهاب.

بدوره، أكد شريف أن ضباط وأفراد القوات المسلحة الباكستانية يعملون بلا كلل ليلا ونهارا لإحباط أي محاولات للتسلل على طول حدود البلاد.

جدير بالذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".