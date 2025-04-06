ضبط اثنين من رؤساء مجالس الإدارة السابقين بشركة مياه الشرب بتهمة الرشوة

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية القبض على اثنين من رؤساء مجالس الإدارة السابقين لشركتين تابعتين للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتين بالدلتا وذلك لإتهامهما في قضية رشوة.

وكشفت هيئة الرقابة الإدارية أن المتهمان طلبا مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكي شركات مقاولات نظير استغلال سلطاتهما الوظيفية في إسناد واستلام العديد من أعمال المقاولات والأعمال الميكانيكية بمحطات الرفع ومحطات الصرف الصحي فضلا عن تسهيل اعتماد المستخلصات الخاصة بهم واستلام الأعمال المنفذة.

كما أوضحت الهيئة أنها عرضت المتهمين على النيابة العامة والتي أكدت من خلال تحقيقاتها صحة الوقائع المنسوبة إليهما، وتم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة ٧ سنوات لأحدهما و۱۰ سنوات للآخر وتغريمهما مبلغ ٢٢ مليون جنيه.