استشهاد 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي لشمال جباليا

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين في جباليا شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة بعد قصف مدفعية الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين قرب شارع الزاوية عند دوار زمور شرق مدينة جباليا.

كما استشهد فلسطيني على الأقل وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.