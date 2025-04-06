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الأحد 06 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مشروع "مسام" يعلن انتزاع 543 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال الأسبوع الماضي

نزع الألغام
نزع الألغام
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أعلن مشروع مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، نزع 543 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة الأسبوع الماضي.

وأوضح "مسام" - في بيان أوردته قناة "اليمن" الفضائية اليوم الأحد أن فرق المشروع نزعت 511 ذخيرة غير منفجرة و23 لغما مضادًا للدبابات، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع 486 ألفا و651 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، فيما تم تطهير 65 مليونا و896 ألفا و174 مترا مربعا من الأراضي اليمنية.

يذكر أن المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) مشروع إنساني يهدف لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر غير المنفجرة التي أودت بحياة الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، وذلك من خلال زرع الأمان في اليمن.

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