رئيس جامعة المنوفية والمحافظ يبحثان آليات دعم التعاون المشترك

في إطار تعزيز أواصر التعاون بين الجامعة والمحافظة، وتجسيداً للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، قام الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بزيارة رسمية لديوان عام المحافظة للقاء اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، يرافقه نائبا رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبدالبارى للتعليم والطلاب، وحضر اللقاء محمد موسى نائب المحافظ.

قدم رئيس الجامعة التهنئة القلبية للمحافظ ومنسوبي المحافظة بمناسبة عيد الفطر، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعيد هذا العيد على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ الله بلادنا وأمتنا فى أمن واستقرار وازدهار فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين الجامعة والمحافظة في مختلف المجالات، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي انطلاقاً من دور الجامعة في خدمة المجتمع، وتعزيز الشراكة مع المحافظة، حيث تمتلك الجامعة الكفاءات العلمية والبحثية التي يمكن أن تسهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة، واستعراض المشاريع البحثية والتطويرية التي تخدم احتياجات المحافظة، والمشاركة فى المبادرات المجتمعية، والحملات الصحية والبيئية والتوعوية بما يخدم الصالح العام ويحقق رؤية مصر ٢٠٣٠.

بدوره، قدم المحافظ التهنئة لجميع أبناء ومنسوبى الجامعة، كما أشاد بالدور الريادي للجامعة في تنمية المجتمع، معرباً عن ترحيبه بكافة أوجه التعاون، مثمنا جهود الجامعة فى جميع المجالات، ومؤكدا على استعداده الكامل لدعم أي مبادرات مشتركة تخدم أبناء المحافظة.