موعد مباراة إشبيلية ضد أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، إلى ملعب رامون سانشيز بيزخوان، حيث يحل أتلتيكو مدريد ضيفًا ثقيلًا على إشبيلية في إطار منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

يدخل أتلتيكو مدريد اللقاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد 57 نقطة، ويسعى إلى استغلال تعثر كل من ريال مدريد وبرشلونة لتقليص الفارق مع الصدارة، حيث تفصله 10 نقاط عن برشلونة المتصدر، و6 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني. ويُعد الفوز في هذه المباراة أمرًا ضروريًا لفريق المدرب دييغو سيميوني إذا أراد الحفاظ على آماله في المنافسة على اللقب.

في المقابل، يعيش نادي إشبيلية فترة صعبة على الصعيدين الفني والمالي، حيث تراجع إلى المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة بعد سلسلة من النتائج السلبية، إلى جانب اضطراره لتسريح عدد من لاعبيه البارزين بسبب الأزمة المالية.

موعد المباراة:

5:15 مساءً بتوقيت السعودية

4:15مساءً بتوقيت مصر



القناة الناقلة:

beIN Sports HD 3



التشكيلة المتوقعة:

أتلتيكو مدريد: أوبلاك – لينغليت – خيمينيز – لونورموند – كوكي – دي بول – يورينتي – غرييزمان

إشبيلية: نيلاند – كارمونا – بادي – سالاس – بيدروسا – غودلج – لوكونجا – سانشيز – روميرو – لوكيباكيو

تُمثّل هذه المواجهة فرصة ذهبية لفريق العاصمة الإسبانية من أجل تحقيق انتصار مهم يعزز موقعه في جدول الترتيب، ويمنحه دفعة معنوية في ظل خروجه مؤخرًا من بطولتي كأس الملك ودوري الأبطال.