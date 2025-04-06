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الأحد 06 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الاسبانى.. ألفاريز وجيوليانو سيميوني يقودان أتلتيكو مدريد لمواجهة اشبيلية

اتلتيكو مدريد
اتلتيكو مدريد
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أعلن دييجو سيميوني المدير الفنى لفريق أتلتيكو مدريد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أشبيلية، وذلك بعد قليل على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الاسبانى.

وجاء تشكيل فريق اتلتيكو مدريد كالتالى:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.
خط الدفاع: ناهويل مولينا، روبين لو نورماند، كليمونت لينغليت، سيزار ازبيليكويتا.
خط الوسط: ماركوس لورنتي، بابلو باريوس، كونور كالاغر، انطوان جريزمان.
خط الهجوم: جوليان ألفاريز، جيوليانو سيميوني.
ويحتل فريق اشبيلية المركز الـ 11 برصيد 36 نقطة، بينما يحتل فريق اتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 57 نقطة.

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