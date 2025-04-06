موعد إجازة شم النسيم 2025 باليوم والتاريخ.. تعرف عليها

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد إجازة شم النسيم 2025 في مصر للتعرف هل هي إجازة رسمية أم لا حيث يحتفل المصريون سنويا بهذا العيد مع بداية فصل الربيع وسط أجواء وطقوس مختلفة تعكس الطابع الشعبي لهذا العيد.

ولذلك وفرنا اليكم مواعيد أجازة عيد شم النسيم ليكون موعد إجازة شم النسيم 2025 في يوم الإثنين الموافق 21 من شهر أبريل لعام 2025 وذلك حسب التقويم الميلادي للاستمتاع بهذا العيد مع العائلة.

ويعد موعد إجازة شم النسيم 2025 من أكثر الاعياد المصرية المرتبطة بالطقوس الاجتماعية المختلفة التى تعكس الطابع المصرى الشعبي بالاحتفال وسط الحدائق والمتنزهات.