الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى لأشبيلية أمام اتلتيكو مدريد

أعلن جارسيا بيميينتا المدير الفنى لفريق أشبيلية، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أتلتيكو مدريد، وذلك بعد قليل، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الاسبانى.

وجاء تشكيل فريق أشبيلية كالتالى:

حراسة المرمى: أورجان نايلاند.

خط الدفاع: خوسيه انخيل كارمونا، لويك بادي، كيكي سالاس، أدريا بيدروزا.

خط الوسط: جبريل سو، لوسيان اجومي، ألبيرت لوكونجا.

خط الهجوم: روبين فارغاس، دودي لوكيباكيو، اكور ادامز.

ويحتل فريق اشبيلية المركز الـ 11 برصيد 36 نقطة، بينما يحتل فريق اتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 57 نقطة.